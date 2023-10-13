رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن إسرائيل تفرض حصاراً شاملاً على غزة وترتكب جرائم حرب، لافتاً إلى أن المستشفيات في غزة تتحول إلى مقابر بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمة من رام الله اليوم الجمعة، أن غزة تتعرض لإبادة جماعية ومنطقة منكوبة.

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كما أوضح أن إسرائيل قطعت المياه عن غزة بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أنها قصفت جنوب قطاع غزة بعد دعوتها لتهجير السكان إليها.

وعن أوامر إسرائيل لسكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، أكد اشتية أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم وهو أمر مرفوض.

كذلك أوضح أن الرئيس عباس أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رفض أي مخطط لتهجير سكان غزة.

"شعبنا يتحمل المذابح ولا يقبل بالتهجير"

إلى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن شعبه يتحمل المذابح ولا يقبل بالتهجير واللجوء، كاشفاً أن إسرائيل وزعت السلاح على المستوطنين لقتل الفلسطينيين العزل.

كما بيّن أنها تمنع دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة، مطالباً إياها بوقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف اشتية إلى ضرورة توفير حل سياسي يترتب عليه إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن عدم حل القضية الفلسطينية يعني استمرار الصراع بالشرق الأوسط.

في موازاة ذلك شدد على أن الشعب الفلسطيني يواجه آلة قتل استعمارية وضحية ازدواجية المعايير الدولية، مطالباً المجتمع الدولي إنهاء الصراع عبر حل عادل للقضية الفلسطينية.

نزوح الآلاف

أتى كلام اشتية في وقت نزح فيه الآلاف من الفلسطينيين من غزة الجمعة اتجاه الجنوب بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي الذي يقصف القطاع المحاصر، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

وغادر السكان الذين يعيشون في شمال القطاع بالسيارات وعلى دراجات نارية وشاحنات وعلى الأقدام.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت عن مقتل 1799 فلسطينياً بينهم 583 طفلا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ الهجوم الذي نفذته حماس السبت في إسرائيل