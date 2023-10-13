بلينكن: ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس انتقاما بل دفاعا عن مواطنيها

قال بلينكن إن لدى بلاده 37 رهينة لدى حماس، مشيراً إلى مواصلة دعم إسرائيل بكل ما تحتاجه من دعم عسكري في مواجهة حماس، زاعماً أن ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس انتقاما وإنما دفاعا عن مواطنيها.

وأوضح في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الجمعة، "ندعم قيام إسرائيل بكل الإجراءات اللازمة لمواجهة حماس"، لافتاً إلى أن العائلات الفلسطينية في غزة بحاجة إلى المساعدة.

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كما أشار إلى أن إسرائيل قامت بما قامت به في غزة بسبب قتل حماس لأكثر من 1300 إسرائيلي، مبيناً أن حماس تمنع الفلسطينيين من التوجه للمناطق الآمنة في جنوب غزة.

وقال بلينكن إن حماس تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن واشنطن طلبت من إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب مقتل المدنيين في غزة.

حل سلمي

من جانبه، دعا رئيس الوزراء القطري إلى حل سلمي وفوري لما يحدث في غزة، مؤكداً على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، "ندعم السلام ونؤيد مبادرة السلام العربية كحل للقضية الفلسطينية".

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت عن مقتل 1799 فلسطينياً بينهم 583 طفلا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ الهجوم الذي نفذته حماس السبت في إسرائيل