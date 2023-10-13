رغم المؤشرات على هجوم حماس.. فرقة غزة لم تغير خططها

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن "فرقة غزة" في الجيش الإسرائيلي لم تغير خططها رغم وجود مؤشرات وصلت في ليلة الهجوم.

والفرقة هي المسؤولة عن كافة المواقع التي وقع فيها هجوم حماس المباغت يوم السبت الماضي.

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وصول عناصر من الشاباك

لكن الصحيفة أوضحت أن المؤشرات "لم تكن تحذيرا من هجوم أو تسلل بهذا الحجم"، مشيرة إلى أنه قبل ساعات قليلة من شن حماس الهجوم، وصل عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى منطقة المستوطنات في غلاف قطاع غزة.

كما أضافت أن الشاباك نقل قوات خاصة إلى الجنوب، "كجزء من مسؤولية واسعة وليس بسبب وجود تحذير من هجوم أو تسلل بهذا الحجم"، إلا أن فرقة غزة لم تتخذ أي تحرك.

مقرها ومهامها

يشار إلى "فرقة غزة" تحمل الرقم "643"، وتعمل تحت إمرة المنطقة العسكرية الجنوبية، ومقرها قاعدة رعيم التي تبعد عن قطاع غزة 7 كيلومترات.

مهمة هذه الفرقة هي حراسة الحدود المتاخمة لقطاع غزة وإدارة عمليات الاغتيال وتدمير الأنفاق التي تكتشفها في غلاف غزة.

وأعلنت حماس في أول يوم من العملية، السبت 7 أكتوبر أن "فرقة غزة" سقطت بكاملها.

وكانت حركة حماس شنت، السبت الماضي، هجوماً مباغتاً على المستوطنات والمدن في غلاف غزة، ما أدى إلى انطلاق تصعيد عنيف بين الجانبين.

حصيلة القتلى

إذ أدى القتال المستمر حتى الآن إلى مقتل 1300 إسرائيلي، و1200 فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

فيما فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع المكتظ بالسكان، مانعة الكهرباء والماء والوقود وحتى دخول السلع والمساعدات الإغاثية.