عبد اللهيان: على أميركا كبح إسرائيل لتجنب حرب إقليمية

بعيد لقائه زعيم حزب الله، حسن نصرالله، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ضرورة انتهاء الحصار المفروض على غزة من قبل إسرائيل في الحال.

ولوح عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، من بيروت، بكل الاحتمالات، قائلا "إن لم يتوقف حصار غزة فكل شيء وارد".

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وأضاف: "على أميركا كبح إسرائيل إذا أرادت تجنب حرب إقليمية".

وقف التصعيد

كما شدد على ضرورة الوقف العاجل للتصعيد في غزة، قائلا إن "ما نشهده في غزة جريمة حرب". واعتبر أن أي اجتياح بري للقطاع سيجر المنطقة إلى تصعيد غير مسبوق.

من جهته، شدد بو حبيب على أن لا أحد يرغب في الحرب ولا التصعيد في غزة. وحذر من أن "لا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

كذلك نبه إلى أن أي اجتياح إسرائيلي لغزة سيجر المنطقة إلى تصعيد غير مسبوق.

حزب الله

وكان الوزير الإيراني التقى في وقت سابق اليوم نصر الله، خلال زيارته بيروت، حيث ناقش الجانبان الموقف الذي ينبغي اتخاذه بشأن غزة.

فيما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، خلال لقائه عبد اللهيان، على ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية لحماية لبنان ووقف ما يجري في غزة.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان، إن وزير خارجية إيران أوضح أن هدف زيارته "أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه".

ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الخميس، إلى بيروت، بعد زيارة إلى بغداد، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني.

أتت تلك الزيارة وسط مخاوف من تفلت الجبهة جنوب لبنان، على وقع التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الذي دخل يومه السابع، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية مكثفة على الحدود الشمالية وعند قطاع غزة أيضا.

كما جاءت وسط قلق دولي من فتح جبهات موازية لغزة، ما قد يشعل صراعاً إقليميا أكبر، لاسيما مع تدفق السلاح الأميركي والبريطاني إلى إسرائيل، مع مرابطة حاملة طائرات أميركية ضخمة قبالة سواحل البحر المتوسط.