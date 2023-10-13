غوتيريش يحذر من اتساع نطاق الصراع للضفة ولبنان

في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ونزوح مئات الآلاف لجنوب القطاع، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة أنه يتواصل مع القادة في شتى أنحاء المنطقة لبحث سبل منع التصعيد في الضفة الغربية أو أي مكان آخر خاصة في جنوب لبنان.

"عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية"

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إنه ينبغي "احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وعدم استخدامهم دروعا بشرية".

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وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة والأطراف الشريكة يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة.

"اجتياح بري وشيك"

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت إسرائيل أكثر من مليون فلسطيني بإخلاء النصف الشمالي من قطاع غزة، في تحرك يشير إلى اجتياح بري وشيك للقطاع المكتظ بالسكان، في الوقت الذي استمرت فيه غاراتها التي أودت بحياة المئات.

"تصعيد على حدود لبنان وإسرائيل"

وكان المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اندريا تيننتي قد حذر من أن التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان يقترب من الخروج عن السيطرة، داعيا إلى ضرورة الإسراع بوقفه.

يذكر أن حماس أطلقت في السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها عناصرها في مناطق إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

حصيلة القتلى

فيما ردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى مقتل 1799 فلسطينياً بينهم 583 طفلا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ الهجوم الذي نفذته حماس السبت في إسرائيل.

في المقابل قتل من الجانب الإسرائيلي نحو ألف 1300 شخص وأسر العشرات بحسب ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلي.