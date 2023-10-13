مشهد مروع من فرنسا.. شيشاني ينقض بسكين على معلم ويرديه

في مشهد ذكّر الفرنسيين بمأساة المدرس صامويل باتي قبل 3 سنوات، شهدت منطقة أراس بشمال البلاد السيناريو عينه.

فقد أقدم شاب من أصول شيشانية على طعن معلم لغة فرنسية في مدرسة ليسيه جامبيتا الثانوية بأراس .

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فيما أصيب مدرس رياضيات أيضاً كان متواجداً في باحة المدرسة بطعنات، وحارس أمن.

من روسيا

ولاحقاً أعلن مصدر في الشرطة بإقليم بادوكاليه إلقاء القبض على المهاجم.

ليتبين أنه شيشاني من مواليد روسيا، وطالب سابق في المدرسة.



كما أضاف أن الشاب العشريني من المدرجين على قائمة الأشخاص المعروفين بأنهم يشكلون خطرا أمنيا محتملا فيما يتعلق بالتطرف.

كذلك ألقي القبض على شقيق المهاجم.

فيما قال مصدر ثان في الشرطة لرويترز إنه ليس هناك ما يشير حتى الآن إلى وجود صلة بين الهجوم والأحداث في إسرائيل وقطاع غزة.

وكانت جريمة مماثلة هزت منطقة Sainte Honorine Conflans، على بعد خمسين كلم شمال غرب باريس في أكتوبر من العام 2020، حين ذبح شاب يبلغ من العمر 18 عاما المدرس صامويل باتي، وقطع رأسه.

إلا أن حادث اليوم يأتي في وقت اشتعل فيه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى "يوم نفير عام" نصرة لغزة والمسجد الأقصى.