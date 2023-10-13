نتنياهو: نوجه ضربات غير مسبوقة في غزة.. وهذه مجرد بداية

فيما يكثر الحديث عن اجتياح بري وشيك لقطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن ما تشهده غزة الآن من هجمات ليست سوى البداية وإن إسرائيل لن تنسى "الفظائع" التي ارتكبت بحقها.

"بدأوا يدفعون الثمن"

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الإسرائيلية على حدود غزة، قال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون "أعداؤنا بدأوا للتو في دفع الثمن. لا أستطيع الكشف عما سيحدث، لكنني أقول لكم إن هذه مجرد البداية.. إسرائيل توجه ضربات بقوة غير مسبوقة".



كما أضاف أن الإسرائيليين متحدون في هذه الحرب.

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"تبعات مدمرة"

أتت تصريحات نتنياهو مع حركة نزوح الآلاف من الفلسطينيين من غزة اليوم باتجاه الجنوب بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي ورفضتها حماس وأكدت الأمم المتحدة أنها تشمل 1,1 مليون شخص وستكون لها تبعات "مدمّرة".

وغادر السكان الذين يعيشون في شمال القطاع بالسيارات وعلى دراجات نارية وشاحنات وعلى الأقدام، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

"طوفان الأقصى"

يذكر أن حماس أطلقت في السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها عناصرها في مناطق إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

ومنذ بدء الهجوم غير المسبوق لحماس، قتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل بينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذين ثبت أنهم محتجزون حوالى 120.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مساء الجمعة.