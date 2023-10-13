يذيب الجلد ويخترق العظم.. ما هو الفسفور الأبيض الذي ضرب غزة؟

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، قائلة إن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد، ما يطرح تساؤلاً عن ماهية هذه المادة، ولماذا هي محرمة دولياً وفي أي حالات؟

يعد الفسفور الأبيض مادة كيميائية تشبه الشمع، وغالباً ما تكون صفراء أو عديمة اللون، ويقول بعض الناس إن رائحتها تشبه رائحة الثوم.

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تسبب حروقاً عميقة

وتشتعل المادة فوراً عندما تلامس الأكسجين، ووظيفتها الأساسية في الأسلحة هي الاحتراق والسرعة، إذ تستخدم في الذخائر الحارقة من قبل الجيوش في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وغالباً لإضاءة الأهداف كجزء من ذخائر التتبع ليلاً.

كذلك يستخدم الفسفور الأبيض في صنع ستائر من الدخان خلال النهار، حيث إنه يبعث كمية كبيرة من الدخان عندما يحترق، بحسب تقرير سابق نشره موقع "cbsnews" الأميركي.

ويمكن للفسفور الأبيض أن يشعل الحرائق وينشرها بسرعة، وبمجرد اشتعاله يكون من الصعب للغاية إخماده. وتلتصق المادة بالعديد من الأسطح، بما في ذلك الجلد والملابس.

كل هذه الخصائص تجعلها خطرة للغاية على المدنيين، ويمكن أن يسبب الفسفور الأبيض حروقاً عميقة، تصيب الجلد وتصل إلى العظام وتخترقها، ويمكن أن تشتعل مرة أخرى بعد العلاج الأولي.

هل محظور دولياً؟

وبسبب آثاره الحارقة، من المفترض أن يكون استخدام الفسفور في الحرب خاضعاً لرقابة صارمة بموجب القانون الدولي، لكنه ليس محظوراً. ولا يتم تصنيفه كسلاح كيميائي بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وعند استخدامه كسلاح، يمكن أن يتسبب في سقوط نيران على الأهداف، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار عشوائية. ومن ثم فمن غير القانوني استخدام الفسفور بالقرب من المدنيين، لأن القانون الدولي يلزم المقاتلين بالتمييز بين العناصر المدنية والعسكرية.

يشار إلى أن "هيومن رايتس ووتش" قالت أمس، إنها تحققت من مقاطع فيديو التقطت في لبنان في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول وغزة في 11 أكتوبر تظهر "انفجارات جوية متعددة للفسفور الأبيض الذي أطلقته المدفعية فوق ميناء مدينة غزة وموقعين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

Questions and Answers on Israel’s Use of White Phosphorus in Gaza and Lebanon https://t.co/HOCD7o2ZW6 pic.twitter.com/gYjO885SoY — Human Rights Watch (@hrw) October 13, 2023

وقدمت رابطين لمقطعي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنهما يظهران "استخدام مقذوفات مدفعية من الفسفور الأبيض عيار 155 مليمترا لحجب الرؤية أو وضع العلامات أو إرسال إشارات على ما يبدو". وأضافت أن المقطعين يظهران مشاهد بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

فيما لم تقدم المنظمة روابط لمقاطع فيديو تظهر استخدام الفسفور الأبيض في غزة، لكن قنوات تلفزيونية فلسطينية بثت مقطعا في الأيام الماضية يظهر أعمدة رقيقة من الدخان الأبيض في سماء القطاع وقالت إنها ناجمة عن مثل هذه الذخائر.

استخدم في غزة بين 2008 و2009

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في عام 2013 أنه سيتخلص تدريجيا من ذخائر الفسفور الأبيض التي استخدمها خلال هجومه على غزة بين عامي 2008 و2009، وهو ما أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب من مختلف جماعات حقوق الإنسان.

لكن لم يذكر الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت ما إذا كان سيراجع أيضا استخدام الفسفور الأبيض كسلاح، والمصمم لحرق مواقع العدو.