"لا تعالجوا أسرى حماس".. إسرائيل: عثرنا على جثث رهائن في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي لأول مرة السبت أنه تم العثور على جثث بعض الرهائن الذين احتجزهم مقاتلو حماس خلال عمليات داخل غزة هذا الأسبوع.

"حددنا مكان الجثث"

وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر للصحافيين "حددنا ضمن منطقة في قطاع غزة مكان وجود جثث بعض الإسرائيليين الذين خطفوا وعثرنا عليها".

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في السياق، وجهت عائلات رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس مساء السبت، نداء يهدف للتوصل إلى اتفاق "بحلول منتصف الليل" لإيصال أدوية بشكل عاجل لأقاربهم المحتجزين منذ سبعة أيام، كونهم في حاجة ماسة إليها للبقاء على قيد الحياة.

"نقل الأدوية للرهائن"

وقال رونين تزور، المسؤول عن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في تل أبيب "نطالب بأن يتم التوصل بحلول منتصف الليل إلى اتفاق لنقل الأدوية إلى الرهائن".

كما أضاف "نتوقع الحصول على إجابات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الليلة".

بدوره، أفاد رئيس الرابطة الإسرائيلية لأطباء الصحة العامة التي تتعاون مع العائلات هاغاي ليفين خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع تزور في تل أبيب، أن هناك 150 محتجزا يعانون مشاكل صحية تتطلب "أدوية تنقذ حياتهم فورا".

"احرموا أسرى حماس من الرعاية الطبية"

وأكد تزور أنه إذا لم يحصل الرهائن على الرعاية التي يحتاجون إليها، فعلى إسرائيل أن تحرم أسرى حماس لديها من الرعاية الطبية.

وقال: "هناك سجناء من حماس في السجون الإسرائيلية يتلقون أفضل العناية الطبية المتوافرة.. إن لم يكن هناك خيار، فعلينا تغيير قواعد اللعبة".

يشار إلى أنه قتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء الهجوم، بحسب مسؤولين إسرائيليين، فيما يُعتقد بأن حماس تحتجز 120 آخرين على الأقل كرهائن.