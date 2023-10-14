دعتهم للنزوح وضربتهم.. إسرائيل تقصف طريق جنوب غزة

بعد أن طالبت إسرائيل المدنيين بالخروج من منازلهم باتجاه الجنوب، قام الطيران الإسرائيلي يقصف المدنيين خلال نزوحهم في الطرقات على شارع صلاح الدين.

ووثق مقطع فيديو، قصف القوات الإسرائيلية للمدنيين الفارين من شمال غزة على الطريق الوحيد المؤدي للجنوب.

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ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم تسجيله على طول طريق صلاح الدين، جثثًا، بما في ذلك العديد من الأطفال الصغار، حيث تناثرت جثثهم على طول الطريق مع تصاعد الدخان الأسود من المركبات التي اشتعلت فيها النيران".

بعد أن طلب منهم الخروج من منازلهم إلى الجنوب.. الطيران الإسرائيلي يقصف المدنيين خلال نزوحهم في الطرقات على شارع صلاح الدين في #غزة #إسرائيل #العربية pic.twitter.com/ZifnTyMEye — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 13, 2023

وكان آلاف الفلسطينيين قد بدأوا عملية النزوح إلى جنوب غزة إثر تحذير الجيش الإسرائيلي الذي أكد ضرورة إخلاء شمال القطاع "في غضون 24 ساعة" أمس الجمعة.

وفيما بدا أنه تمديد للمهلة، حث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، سكان شمال القطاع على المغادرة "في الأيام الأخيرة" إلى جنوب وادي غزة، ما فهم على أنه تمديد لتلك المهلة، بعد تأكيدات أممية ودولية باستحالة نقل أكثر من مليون إنسان خلال ساعات من الشمال إلى الجنوب دون فتح شوارع آمنة أو وقف لإطلاق النار.

وقال أدرعي بتغريدة على منصة "أكس": "إن الجيش الإسرائيلي سيسمح لسكان غزة بالتحرك عبر شارعين رئيسيين بين الساعة 10:00 والساعة 16:00"، مشدداً على أن هذا البلاغ مهم جداً لسكان غزة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 1900 قتيل بينهم 614 طفلا وحوالي 6388 مصابا، وفق وزارة الصحة، فيما بلغ عدد القتلى من الجانب الإسرائيلي 1300 شخص، حسب هيئة البث الإسرائيلية.