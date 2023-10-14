حماس للأمم المتحدة: أوقفوا استهداف إسرائيل للمستشفيات

دعت حركة حماس، الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف استهداف إسرائيل للمستشفيات والأطقم الطبية والمؤسسات الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي "يصر على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية".

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كما أضافت أن طلب الجيش الإسرائيلي من الطواقم الطبية في مستشفى "العودة" بشمال غزة الإخلاء والمغادرة "يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش تجاه شعبنا في القطاع بحرمانهم من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل منفردا جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني" وفق تعبيرها.

مهلة من ساعتين

وكانت إسرائيل قد أمهلت مستشفى "العودة" ساعتين فقط للإخلاء ثم مددتها حتى السادسة من صباح اليوم السبت، الأمر الذي دعا منظمة أطباء بلا حدود لإطلاق استغاثة إلى العالم، في بيان رسمي لها قالت فيه "أعطت إسرائيل مستشفى العودة ساعتين فقط للإخلاء.. ولا تزال طواقم أطباء بلا حدود تعالج المرضى".

وأضافت المنظمة "إننا لنشجب دون أي لبس هذا العمل، وسفك الدماء المستمر والعشوائي والهجمات على الرعاية الصحية في غزة"، لافتة إلى "أنها تحاول حماية كوادرها ومرضاها".

ومن جانبة قال الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى "العودة" للعربية/الحدث أن طلب الإخلاء غير منطقي حيث يتواجد بالمستشفى عدد كبير من المصابين غير القادرين على الحركة إطلاقاً فضلاً عن حالات الولادة التي تتعامل معها المستشفى في الوقت الحالي.

مدير مستشفى العودة في #غزة للعربية: إمكانيات المستشفى أصبحت محدودة جدا والوضع خطير#العربية pic.twitter.com/VvDVGKA8TZ — العربية (@AlArabiya) October 14, 2023

وأضاف مهنا أن الطاقم الطبيّ يُصر على البقاء داخل المستشفى وتقديم الخدمة للمرضى، ولن ينصاع للتهديدات الإسرائيلية بإخلائها تمهيدًا لقصفها، إذ يستحيل نقل المرضى والمصابين، كما أن الطرقات غير آمنة على الإطلاق للتحرك.

كما أشار إلى انه تم استهداف محيط المستشفى بالقصف ما ألحق بعض الأضرار المادية بها كتحطم الواجهات الزجاجية.

ويقدم المستشفى الخدمات منذ قرابة 20 عاماً للمواطنين الفلسطينيين في المنطقة الشمالية، وهو متعاقد مع وكالة "أونروا".

وسابقا كانت منظمات إنسانية وطبية أشارت إلى مقتل عدد من المسعفين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 10 مسعفين منذ السبت الماضي.