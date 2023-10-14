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حاملاً جثة رضيعته.. أب مكلوم يصرخ "لين أخافت نتنياهو"

العربية.نت
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فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة وسط الحديث عن اجتياح بري وشيك للقطاع، تشغل القصص الإنسانية ومقتل المدنيين من الأطفال والنساء بال الكثيرين حول العالم.

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ومن قلب "بؤرة الجحيم" كما وصفت منظمات أممية على رأسها الأونروا، الوضع في غزة، روى والد الرضيعة "لين" كيف لقيت حتفها جراء القصف الذي طالهم أثناء ذهابهم إلى منزلهم.

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وقال سعيد المدهون لمراسل العربية/الحدث إن طفلته لين قتلت في منطقة سرط الحلو في شمال غزة بعد مغادرتهم المأوى الذي كانوا يختبئون به متجهين إلى منزلهم لجلب الحليب لابنته الرضيعة التي لقيت حتفها بالقصف.

وأوضح المدهون أن قذيفة إسرائيلية سقطت مباشرة على السيارة التي كانوا يستقلونها فقتلت رضيعته فوراً، متسائلاً: ما ذنب هذه الطفلة؟ هل هي من اقتحمت الحدود أو أخلت المستوطنات؟ على حد قوله.

كما أردف "هل هاجمت لين نتنياهو وإسرائيل وقصفتهم بالصواريخ؟".

وكانت منطقة الكرامة ومنطقة شارع المخابرات إلى الشمال من مدينة غزة قد تعرضت للقصف بعشرات الصواريخ مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، إضافة إلى سقوط المئات من المصابين الذين يتم علاجهم داخل مستشفى دار الشفاء الطبي بالقطاع.

يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع يوم السبت الماضي، ارتفع عدد القتلى بشكل كبير في الجانب الفلسطيني، حيث بلغ أكثر من 1600 بينهم 500 طفل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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