خالد مشعل: العملية ضد إسرائيل خطط لها من قبل القسام فقط

في اليوم الثامن للتصعيد غير المسبوق بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد أن شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات إسرائيلية، السبت الماضي، أعلن رئيس مكتب حماس في الخارج خالد مشعل أن عملية "طوفان الأقصى" خطط لها من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، فقط.
وقال مشعل في تصريحات السبت إن "قرار العملية اتخذ، وتم التخطيط والإعداد في فلسطين".
فيما أردف أن "علاقتنا مع فتح جيدة على عكس إدارة السلطة ومحمود عباس".
آلاف القتلى
يذكر أن حماس أطلقت في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها عناصرها في مناطق بإسرائيل من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل.
فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مكثف على قطاع غزة، وقد طلب من سكان القطاع إخلاء مدينة غزة نحو الجنوب قبل تصعيد عملياته.
وقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل منذ بدء الهجوم، بينهم 258 جندياً، حسب آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن نحو 150.
بينما ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 2000، بينهم 614 طفلاً.
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