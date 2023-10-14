في أكياس بيضاء.. جثث مجهولة في مستشفى الشفاء بغزة

تراصت جثث لمجهولي الهوية في ساحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة مساء اليوم الجمعة بعد تعذر التعرف على هويات أصحابها الذين سقطوا في قصف إسرائيلي.

"في أكياس بيضاء"

ووضعت الجثث في أكياس بيضاء، ووقف عشرات الفلسطينيين يترحمون على أصحابها الذين انضموا لقائمة طويلة من ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السبت الماضي.

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ارتفاع عدد القتلى

إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد قتلى القصف الإسرائيلي لغزة ارتفع إلى 1900 بينهم 614 طفلا.

كما أوضحت أن عدد المصابين في غزة ارتفع إلى 7696 منذ يوم السبت الماضي.

ونقلت الوزارة عن مدير مجمع الشفاء الطبي قوله إن 35 ألفا من سكان القطاع نزحوا إلى مجمع الشفاء بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 49.

نزوح مئات الآلاف

في الأثناء، شهد قطاع غزة نزوح الآلاف من الفلسطينيين باتجاه الجنوب بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي ورفضتها حماس وأكدت الأمم المتحدة أنها تشمل 1,1 مليون شخص وستكون لها تبعات "مدمّرة".

وغادر السكان الذين يعيشون في شمال القطاع بالسيارات وعلى دراجات نارية وشاحنات وعلى الأقدام، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

"طوفان الأقصى"

يذكر أن حماس أطلقت في السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها عناصرها في مناطق إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

فيما ردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على قطاع غزة.