إسرائيل تقصف غزة من الجو والبحر.. وتهاجم هدفا لحزب الله

في الوقت الذي تدخل حرب غزة يومها الثامن ولم يتوقف القصف الإسرائيلي من الجو والبحر، فقد أفاد التلفزيون الفلسطيني اليوم السبت بأن غارات جوية عنيفة استهدفت حي درج وسط قطاع غزة.

وأكد في الوقت ذاته أن غارات عنيفة تستهدف جنوب القطاع.

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وأوضح أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أحياء الكرامة والنصر والشجاعية.

زوارق تستهدف سواحل غزة

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام أن زوارق حربية إسرائيلية استهدفت بقذائف سواحل مدينة غزة.

في موازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن دفاعاته الجوية اعترضت هدفين فوق مدينة حيفا.

وكانت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أفادت في وقت سابق اليوم بسماع دوي انفجار في حيفا دون إطلاق صافرات الإنذار، وذكرت وقتها أن الانفجار ناجم فيما يبدو عن اعتراض لنظام القبة الحديدية.

وفي حادث منفصل، ذكرت القوات الجوية الإسرائيلية أنه بعد ورود تقارير بشأن "تسلل جسم غير محدد الهوية بمحاذاة مدينة شفاعمرو في شمال إسرائيل" اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية ذلك الجسم.

هجوم على هدف لحزب الله

وفي وقت لاحق، قال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن الجيش هاجم اليوم هدفا لحزب الله في جنوب لبنان "ردا على تسلل طائرة مجهولة تم اعتراضها وإطلاق النار على طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي".

نزوح إلى الجنوب

تأتي هذا التطورات بالتزامن مع حركة نزوح الآلاف من الفلسطينيين من غزة أمس الجمعة باتجاه الجنوب بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي ورفضتها حماس وأكدت الأمم المتحدة أنها تشمل 1,1 مليون شخص وستكون لها تبعات "مدمّرة".

وغادر السكان الذين يعيشون في شمال القطاع بالسيارات وعلى دراجات نارية وشاحنات وعلى الأقدام، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

"طوفان الأقصى"

يذكر أن حماس أطلقت في السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها عناصرها في مناطق إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

ومنذ بدء الهجوم غير المسبوق لحماس، قتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل بينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذين ثبت أنهم محتجزون حوالى 120.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مساء الجمعة.