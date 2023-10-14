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مقاتل من القسام (رويترز)
مقاتل من القسام (رويترز)

كتائب القسام: قصفنا بالصواريخ مطار بن غوريون في إسرائيل

دبي - العربية.نت
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت أنها قصفت مطار بن غوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية "رداً على استهداف المدنيين".

وأضافت في حسابها على تلغرام أنها قصفت بالصواريخ أيضا عسقلان وتجمعات للقوات الإسرائيلية قرب ياد مردخاي.

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وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب القسام قصف مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل بالصواريخ، "ردا على استهداف المدنيين" في قطاع غزة.

إطلاق صفارات الإنذار

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في المدينة ومناطق أخرى بجنوب إسرائيل.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق اليوم أيضا قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

نازحون من شمال غزة (فرانس برس)
نازحون من شمال غزة (فرانس برس)

أكثر من ألفي قتيل في غزة

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذي أسرتهم حركة حماس حوالي 150 بينهم 120 "مدنيون".

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلا، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح السبت.

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