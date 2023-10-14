لابيد: بعد القضاء على حماس سنسلم غزة للسلطة أو هيئة أممية

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن خطة إسرائيل في غزة بعد حماس لم تتبلور بعد، مشيراً إلى أنه في حال القضاء على حماس ستسلم إسرائيل غزة للسلطة أو هيئة أممية.

أتت تصريحات لابيد في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي استعداده لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل "هجوما منسقا من الجو والبحر والبر"، على غزة.

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وقال الجيش إن الذراع البري وقسم التكنولوجيا واللوجستيات يعملون الآن على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال، مشيراً إلى "إنشاء مراكز لوجستية أمامية بهدف السماح للقوات المقاتلة بالتحرك وتجهيز نفسها بسرعة وبطريقة تتكيف مع احتياجاتها".

وقال المتحدث "في الأيام الأخيرة تم نقل الأدوات اللازمة للقتال إلى تمركزات القوات، وفي هذه المرحلة تعمل مختلف وحدات شعبة التكنولوجيا واللوجستيات على استكمال تأهيل الأدوات ومعداتها المتطورة".

"ارتكبنا أخطاء"

وفي وقت سابق اليوم أقر مسؤول إسرائيلي كبير بوقوع "أخطاء" في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي في إحاطة صحافية رداً على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن حماس لهجوم، "إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات (الاستخباراتية)".

وأضاف: "اعتقدنا حقاً أن حماس تعلمت الدرس" من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021.

يذكر أن المسؤولين الإسرائيليين لم يتحدثوا إلا قليلاً عن خططهم لغزة، باستثناء تصميمهم على تدمير حماس. وقال ضابط عسكري إسرائيلي كبير سابق لا يزال على اتصال وثيق بالجيش، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه عندما تنتهي الحرب، قد تقوم إسرائيل بإنشاء نظام عسكري مؤقت وتسليم غزة إلى قوة دولية، حسب ما ذكرت "بلومبرغ".