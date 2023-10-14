لتعزيز العمليات الجوية.. وصول مقاتلات أميركية للمنطقة

أعلن الجيش الأميركي اليوم السبت وصول طائرات مقاتلة إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية بهدف تعزيز العمليات الجوية في منطقة الشرق الأوسط.

"وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة"

وقالت القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن "الطائرات الهجومية طراز إف-15 إي سترايك إيغل، التابعة لسرب المقاتلات الاستكشافية 494، وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".

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كما أكدت أن وصول تلك المقاتلات يأتي "لتعزيز التمركز الأميركي والعمليات الجوية في أنحاء الشرق الأوسط".

تحريك حاملة طائرات

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها تحرك حاملة طائرات، وسفنا، ومقاتلات جوية إلى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أنها سوف توفر لإسرائيل المزيد من المعدات والذخائر.

يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، والذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "عدوان مروع وغير مسبوق".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، وصواريخ كروز، وأربع مدمرات صواريخ تتجه إلى المنطقة علاوة على إرسال مقاتلات جوية أميركية.

المزيد من المساعدات

ومن المتوقع أن ترسل واشنطن المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفقا للبيت الأبيض الذي أضاف أنه يعمل على ضمان ألا يستغل أعداء إسرائيل الموقف الراهن في تحقيق التفوق.

"طوفان الأقصى"

يذكر أن حماس أطلقت في السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها عناصرها في مناطق إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

ومنذ بدء الهجوم غير المسبوق لحماس، قتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل بينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذين ثبت أنهم محتجزون حوالى 120.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مساء الجمعة.