ماكرون يدعو مصر وإسرائيل لفتح ممر إنساني لغزة عبر رفح

كثّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاته مع الزعماء الأجانب السبت وحثّ مصر وإسرائيل خصوصاً على فتح ممر إنساني إلى غزة عبر معبر رفح، وفق ما أعلن الإليزيه.

استخدام معبر رفح للعمليات الإنسانية

وقال الإليزيه إن "فرنسا تكثّف اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة التي لها دور مباشر، مع السلطات الإسرائيلية والمصرية حتى يمكن استخدام معبر رفح للعمليات الإنسانية في غزة، وخصوصا لإجلاء مواطنينا".

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كما أوضحت الرئاسة أن ماكرون تحدث السبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

"الحد الأدنى من الإنسانية"

في الأثناء، حثت منظمة أطباء بلا حدود اليوم السبت إسرائيل على إظهار "الحد الأدنى من الإنسانية" في ظل قصفها المتواصل لقطاع غزة على مدى أسبوع كامل.

وأضافت المنظمة الطبية الخيرية أن عشرات الآلاف من سكان غزة نزحوا صوب جنوب القطاع بعد الإنذار الإسرائيلي بمغادرة شمال غزة، لكن سكان القطاع ما زالوا عرضة للقصف بما في ذلك الجنوب رغم إعلان إسرائيل مناطق ومسارات آمنة.

إقامة مناطق آمنة

فيما عبرت أطباء بلا حدود عن مخاوف إزاء سلامة أولئك الذين لم يتمكنوا من الخروج من شمال غزة مثل الجرحى والمرضى والأطقم الطبية بعد انتهاء المهلة الإسرائيلية.

وطالبت المنظمة بإقامة مناطق آمنة في الشمال ووقف إطلاق النار كما أكدت على ضرورة توفير إمدادات كافية من مياه الشرب لكافة سكان قطاع غزة.

الاستعداد لاجتياح بري

وانقضت صباح اليوم السبت مهلة أعطاها الجيش الإسرائيلي لأكثر من مليون فلسطيني بمغادرة النصف الشمالي من قطاع غزة والاتجاه جنوبا، مع استعداده لاجتياح بري قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن هدفه القضاء بالكامل على حركة حماس، التي شنت مع فصائل فلسطينية أخرى هجوما مباغتا الأسبوع الماضي عبر الحدود على بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أوقع ما لا يقل عن 1300 قتيل بالإضافة لأسر العشرات.

وسقط 256 قتيلا في غزة جراء القصف الإسرائيلي خلال أقل من 24 ساعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الصراع يوم السبت الماضي إلى 2215 بالإضافة إلى ما يقرب من عشرة آلاف مصاب، زادت معاناتهم في غياب الكهرباء ومياه الشرب والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.