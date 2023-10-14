إسرائيل: أخطاء استخباراتية أدت لفشلنا في توقع هجوم حماس

أقر مسؤول إسرائيلي كبير السبت بوقوع "أخطاء" في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي في إحاطة صحافية رداً على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن حماس لهجوم، "إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات (الاستخباراتية)".

مادة اعلانية

كما أضاف "اعتقدنا حقا أن حماس تعلمت الدرس" من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021.

وأكد أن إسرائيل فشلت في مهمتها لصد الهجوم من غزة، مؤكداً التعرض لضربة مؤلمة، وأضاف أن التركيز الآن ينصب على الرد القاسي وإنهاء حماس في غزة.

وقال إن إسرائيل تحاول ألا تنجر إلى حرب على جبهتين، آملاً ألا يتسبب حزب الله بتدمير لبنان.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: لم نتلق أي معلومات استخباراتية قبل هجوم #حماس

#العربية pic.twitter.com/Qo5YlMlPab — العربية (@AlArabiya) October 14, 2023

أكثر من ألفي قتيل في غزة

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذي أسرتهم حركة حماس حوالي 150 بينهم 120 مدنياً".

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلا، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح السبت.