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An Israeli soldier looks out from a tank as an artillery unit gathers near Israel’s border with the Gaza Strip, in southern Israel, October 12, 2023. (Reuters)
الجيش الإسرائيلي في غلاف غزة
الشرق الأوسط

القسام تقصف تل أبيب وبلدة ناحل عوز وموقع كيسوفيم بالصواريخ والهاون

تواصل إسرائيل استعداداتها لهجوم بري وشيك على قطاع غزة

العربية.نت
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أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الأحد أنها قصفت تل أبيب وبلدة ناحل عوز وموقع كيسوفيم بالصواريخ والهاون.

وإلى ذلك، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل منذ العملية المباغتة التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء تال هاينريخ خلال مؤتمر صحافي "قُتل أكثر من 1400 شخص واختطف أكثر من 120 إسرائيلياً".

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يأتي هذا بينما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أول اجتماع لحكومة الطوارئ الموسعة، قائلاً إن هذه الوحدة الوطنية الماثلة للعيان تبعث برسالة للداخل والخارج في وقت تستعد فيه البلاد "لتمزيق حماس" في غزة.

وقال نتنياهو، مرحباً بالمشرع المعارض السابق بيني غانتس الذي انضم للحكومة إلى جانب عدة أعضاء من حزبه الأسبوع الماضي، إن جميع الوزراء "يعملون على مدار الساعة، بجبهة موحدة".

وأضاف نتنياهو: "حماس اعتقدت أننا سنُدمَّر. نحن من سيمزق حماس". وتابع قائلاً إن إظهار الوحدة "يبعث برسالة واضحة للأمة، وللعدو والعالم".

كما قال إن "القوات العسكرية الإسرائيلية تعلم أن الدولة بأكملها تقف خلفها وتدرك أن هذه ساعة مصيرية".

يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل استعداداتها لهجوم بري وشيك على قطاع غزة.

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