الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: مليون نازح في غزة بالأسبوع الأول من التصعيد مع إسرائيل
الرقم مرجح للزيادة في ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفا من القصف الإسرائيلي
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما لوكالة "فرانس برس" إن "ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى" من التصعيد بين الجانبين.
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وبحسب الأونروا فإن هذا الرقم مرجح للزيادة في ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفا من القصف الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة بعد أن شنت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما مباغتا برا وبحرا وجوا أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص.
وقتل أكثر من 2300 شخص بينهم أكثر من 700 طفل في قطاع غزة وجرح أكثر من 10 آلاف، وفق آخر حصيلة أدلت بها وزارة الصحة التابعة لحماس.
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