الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بقوات النخبة الخاصة لحماس في خان يونس

يدخل التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس يومه التاسع، اليوم الأحد، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية تمكنت من قتل بلال القدرة، قائد وحدة نخبة تابعة لحماس في خان يونس، والذي ذكر أنه كان مسؤولًا عن هجوم للحركة في نيريم ونير-عوز.

وأضاف على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "تمكنت طائرات حربية بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك من تصفية المدعو بلال القدرة، قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خان يونس.. كما تم تصفية عدد آخر من النشطاء في حماس والجهاد". وذكر المتحدث أن الجيش الإسرائيلي أغار الليلة الماضية على أكثر من 100 هدف في حي الزيتون وخان يونس وغرب جباليا لإضعاف قدرات حماس.

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يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن حركة حماس تمنع المدنيين من الخروج من قطاع غزة، نافيا قصف قوافل النازحين من غزة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس تمنع المدنيين من الخروج من قطاع غزة#العربية pic.twitter.com/5TllTFm66n — العربية (@AlArabiya) October 15, 2023

وأضاف: "ربما كان حادثا عرضيا وإن كنت أشك في ذلك، لكن المؤكد أننا لم نشن قصفا عن عمد" على النازحين.

وقال المتحدث كونريكوس، في إفادة بآخر مستجدات العمليات العسكرية: "نستعد للمرحلة المقبلة من العملية العسكرية في غزة".

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نستعد للمرحلة المقبلة من العملية العسكرية في #غزة#العربية pic.twitter.com/FBipl0UWnL — العربية (@AlArabiya) October 15, 2023

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مجددا من المدنيين مغادرة شمال غزة الذي سيصبح "منطقة قتال".

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف الطريق المخصص للإجلاء نحو جنوب #غزة#العربية pic.twitter.com/P4ezlkbXMu — العربية (@AlArabiya) October 15, 2023

وكان كونريكوس صرح لشبكة "سي إن إن"، في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل ستبدأ "عمليات عسكرية كبيرة" في غزة بمجرد التأكد من مغادرة المدنيين إلى جنوب القطاع.

وأضاف: "سنطلق عمليات عسكرية كبيرة بمجرد تأكدنا من أن المدنيين غادروا المنطقة".

وقال: "من المهم أن يعلم سكان غزة أننا كنا في غاية الكرم من ناحية الوقت ومنحناهم إنذارا قبل التنفيذ بوقت كاف، أكثر من 25 ساعة. حان الوقت أن يغادر سكان غزة".

ومضى كونريكوس قائلا: "رسالتنا لأهل غزة هي خذوا أمتعتكم واتجهوا جنوبا".

وتشنّ إسرائيل قصفا مكثفا على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 2215 شخصا في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإصابة الآلاف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وقُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل، الذي أسفر أيضا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخصا، وفق مسؤولين إسرائيليين.