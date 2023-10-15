الرئيس الإسرائيلي: نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن

طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حركة حماس اليوم الأحد "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن" الذين احتجزتهم في هجوم واسع الأسبوع الماضي.

وقال هرتسوغ على منصة "X" (تويتر سابقا)، إنه التقى مع أعضاء وفد من مجلس الشيوخ الأميركي جاء "لإبداء التضامن" مع إسرائيل.

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وأضاف "نتفق سويا في المطالبة بأن تفرج حماس فورا وبلا شروط عن الرهائن، وبعضهم مواطنون أميركيون أيضًا".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نقلت، أمس، عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قوله، إن ما بين 150 و200 شخص محتجزون في غزة ولا يمكن الدخول في مفاوضات حولهم الآن.

وأعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس مقتل عدد من الأسرى في القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع في الأيام الماضية.

وتشنّ إسرائيل قصفا مكثفا على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة 2329 فلسطينيا في غزة، وإصابة نحو 10 آلاف منذ بدء التصعيد في صباح يوم 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل، الذي أسفر أيضا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخصا، وفق مسؤولين إسرائيليين. ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 7 قتلى جدد بصفوفه ليصل الإجمالي إلى 286.