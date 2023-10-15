الهلال الأحمر يؤكد: "لن نغادر غزة".. والاحتياطي الطبي يكفي 3-4 أيام فقط

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في حديث لـ"العربية" و"الحدث"، اليوم الأحد، أنه لن يغادر غزة رغم الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في المدينة. وقال إن إمدادات الوقود والأدوية قاربت على النفاد، مشيرا إلى أن الاحتياطي الطبي في غزة يكفي لـ3 أو 4 أيام فقط.

وأضاف متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"العربية" و"الحدث" أن كل الإصابات في غزة حرجة بسبب نفاد المستلزمات الطبية، موضحا أن نقل المصابين من مستشفى القدس إلى مجمع الشفاء صعب جدا. وقال إن "نحو 2000 فلسطيني لجأوا إلى مقرنا في غزة".

الهلال الأحمر الفلسطيني للعربية: تلقينا إنذارا إسرائيليا بإخلاء مستشفى في مدينة غزة#العربية pic.twitter.com/rcAkf8Q9Hm — العربية (@AlArabiya) October 15, 2023

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وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها لن تغادر مدينة غزة بعد إنذار إسرائيلي، داعية أطراف اتفاقيات جنيف إلى تحمل المسؤولية القانونية لضمان حماية المدنيين والمستشفيات.

وأضافت في بيان على منصة إكس (تويتر سابقا) "تتحمل الأطراف في اتفاقيات جنيف مسؤولية قانونية لضمان احترام الاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والمستشفيات".

وقال البيان "تُرك شعب غزة وحيدا، في حين لا يزال القانون الدولي الإنساني يتعرض لانتهاكات خطيرة".

وكانت الجمعية قد أعلنت في بيان أمس، أنها تلقت "أمرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس التابع للجمعية في مدينة غزة". لكنها قالت في بيان اليوم إنها لن تخلي المستشفى.

وارتفع عدد القتلى في الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 2329 شخصا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس الأحد. وبحسب الوزارة، أصيب 9042 شخصا أيضا في الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل ردا على الهجوم الذي شنته حماس عليها في 07 تشرين الأول/أكتوبر.

ودخلت الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، اليوم الأحد، يومها التاسع من التصعيد، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة منذ الصباح الباكر، مع سماع دوي إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة على حدود القطاع.

هذا ودانت منظمة الصحة العالمية أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة، ووصفتها بأنها "حكم بالإعدام" على الجرحى والمرضى.

وأشارت المنظمة إلى وجود 22 مستشفى تتولى علاج أكثر من 2000 مريض باتت حياة العديد منهم مهددة شمالي قطاع غزة.

ودعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى توفير المساعدات الطبية والوقود والمياه النظيفة والطعام لغزة عبر معبر رفح حيث تنتظر إمدادات من المنظمة السماح لها بالدخول.

بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنهم قرروا عدم الاستجابة للتحذيرات الإسرائيلية لإخلاء المشافي بل ومواصلة العمل. وطالب المتحدث بالسماح بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة وإخراج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.