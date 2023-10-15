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Sheet-covered bodies killed during an Israeli airstrike are loaded onto a truck outside al-Aqsa hospital in Deir el-Balah, central Gaza Strip, Sunday, Oct. 15, 2023. (AP Photo/Adel Hana)
جثث لعدد من قتلى القصف الإسرائيلي في غزة اليوم
الشرق الأوسط

تحذير عربي إفريقي من "إبادة جماعية" إذا اجتاحت إسرائيل غزة

طالب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي "بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة"

العربية.نت
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حذر الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية اليوم الأحد من أن اجتياحاً برياً إسرائيلياً لقطاع غزة "قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة".

وطالب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي "بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة".

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وحذّر من أن "عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي دون شك على عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، الأمر الذي قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة".

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من جهتهم أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم الأحد دعمهم لإسرائيل مشددين على "حقها في الدفاع عن نفسها" بما يتماشى مع القانون الإنساني والدولي.

وجاء في البيان الصادر عن المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد وعددهم 27 أن "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الممكنة حركة حماس.. ويأسف بشدة لما وقع من خسائر في الأرواح".

وأضاف البيان "لا يوجد مبرر للإرهاب. ونشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني والدولي في مواجهة مثل هذه الهجمات العنيفة والعشوائية"، بحسب البيان.

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