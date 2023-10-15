تضامن كامل مع إسرائيل.. قمة طارئة لقادة الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم السبت أنه دعا إلى عقد مؤتمر قمة عبر الاتصال المرئي لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

"التضامن الكامل مع إسرائيل"

وقال ميشيل إن التكتل يعلن "التضامن الكامل" مع شعب إسرائيل بعد "الهجمات الإرهابية الوحشية" التي وقعت قبل أسبوع.

مادة اعلانية

وفي رسالة الدعوة لزعماء الاتحاد الأوروبي، قال ميشيل إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي.

حصار غزة

وقال إن حصار قطاع غزة يدق أجراس الخطر في المجتمع الدولي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي يوم الثلاثاء الساعة 1730 بتوقيت وسط أوروبا (1530 بتوقيت غرينتش).

وكتب يقول "من المهم للغاية أن يحدد المجلس الأوروبي، بما يتماشى مع المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويحدد مسار عمل موحد واضح يعكس مدى تعقيد الوضع المتمثل الآن".

"دفاع عن السلام"

كما قال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مدافعا عن السلام واحترام القانون الدولي ويجب أن يسعى لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة.

وأضاف أن الصراع من شأنه أن يغذي التطرف في مجتمعات الاتحاد الأوروبي وقد يدفع إلى حدوث هجرة وتحركات لعدد كبير من

الأشخاص إلى الدول المجاورة.

الوقود مقابل الرهائن

وفرضت إسرائيل "حصارا كاملا" على غزة في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأوقفت إمدادات الكهرباء والمياه والوقود.

وقالت إن الإمدادات لن تستأنف حتى تطلق حماس سراح جميع الأسرى الذين احتجزهم مسلحوها خلال الهجوم.

ويعيش نحو 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي كان يخضع أصلا لحصار إسرائيلي خانق منذ تولي حماس السلطة في القطاع الساحلي عام 2007.