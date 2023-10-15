اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من القصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس
الشرق الأوسط

روسيا تطالب مجلس الأمن بالتصويت على مشروع قرار بشأن غزة

مشروع القرار يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

طلبت روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت، غدا الاثنين، على مشروع قرار يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس، ويدعو إلى هدنة إنسانية والتنديد بالعنف ضد المدنيين في قطاع غزة وكافة أعمال الإرهاب.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على النص منذ تقديمه إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 يوم الجمعة، مضيفا أن من المتوقع أن يتم التصويت في الثالثة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين.

مادة اعلانية

ويدعو مشروع القرار المؤلف من صفحة واحدة إلى إطلاق سراح الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى إجلاء، ويشير مشروع القرار إلى إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لا يذكر حماس على نحو مباشر.

الجيش الإسرائيلي: نرجح احتجاز الرهائن بأنفاق غزة.. وأي عملية برية ستكون معقدة العرب والعالم الشرق الأوسط الجيش الإسرائيلي: نرجح احتجاز الرهائن بأنفاق غزة.. وأي عملية برية ستكون معقدة

ويحتاج أي قرار لمجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (فيتو). وتحمي الولايات المتحدة تقليديا حليفتها إسرائيل من أي إجراء في مجلس الأمن.

وتشنّ إسرائيل قصفا مكثفا على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 2215 شخصا في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإصابة الآلاف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، بينما قُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل، الذي أسفر أيضا عن أسر ما لا يقل عن 120 شخصا، وفق مسؤولين إسرائيليين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عجوز فلسطينية تروي قصتها مع التهجير قبل 75 عاما عجوز فلسطينية تروي قصتها مع التهجير قبل 75 عاما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط