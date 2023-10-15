زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب مجدداً غرب أفغانستان
وزارة الكوارث أكدت مقتل 2053 شخصاً في زلزال ضرب المنطقة الأسبوع الماضي
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب غرب أفغانستان اليوم الأحد. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، ولاية هرات غرب أفغانستان، حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال ضرب على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات، نقلا عن فرانس برس.
وأعقب الزلزال، الذي شعر به عدد من سكان الولايات الغربية، وقوع هزة ارتدادية بدرجة 5 على مقياس ريختر. ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ العديد من سكّان هرات يمضون لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمّر الأسبوع الماضي والذي أعقبته 8 هزّات ارتدادية قوية. وتضاربت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، لكنّ وزارة الكوارث أكّدت مقتل 2053 شخصاً من جرائه.
وتتعرّض أفغانستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندوكوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.
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