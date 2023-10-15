سلاح الجو الإسرائيلي تجاهل التحذيرات من "طوفان الأقصى".. صحيفة تكشف
صحيفة يديعوت أحرونوت أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً لمواجهة هجوم واسع النطاق شنته حركة حماس في غزة، وأنه تجاهل عدة إشارات تحذيرية قبل الهجوم
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يستعد رغم وجود إشارات مبدئية عن نشاط ما لحركة حماس، عندما شن هجومه السبت قبل الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لم يكن مستعدا لمواجهة هجوم واسع النطاق شنته حركة حماس في غزة، وأنه تجاهل عدة إشارات تحذيرية قبل الهجوم.
وأضافت الصحيفة أن القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة لم ترفع حالة الإنذار ولم تكن ملحة في التحذير, وكان المفهوم أنها كانت دورة تدريبية لحماس وليس نشاطًا هجوميًا مثل محاولة الهجوم.
وقبل ذلك، لاحت في الأفق معلومة جديدة محرجة للسلطات الإسرائيلية السياسية والأمنية، فقد أصدر مجتمع الاستخبارات الأميركي تقييمين على الأقل يعتمدان جزئياً على المعلومات الاستخبارية التي قدمتها إسرائيل تحذر إدارة بايدن من زيادة خطر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الأسابيع التي سبقت الهجوم الذي وقع يوم السبت على جنوب إسرائيل.
وحذر أحد التحديثات بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول الفائت، استناداً إلى مصادر متعددة من المعلومات الاستخبارية، من أن حركة حماس تستعد لتصعيد الهجمات الصاروخية عبر الحدود.
كما حذرت برقية بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، صدرت عن وكالة المخابرات المركزية من تزايد احتمال العنف من جانب حماس.
ثم في السادس من أكتوبر، أي اليوم السابق للهجوم، وزع المسؤولون الأميركيون تقارير من إسرائيل تشير إلى نشاط غير عادي من جانب حماس، وهي المؤشرات التي أصبحت الآن واضحة بأن الهجوم كان وشيكاً.
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