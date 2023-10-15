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#نتنياهو يزور مستوطنة بئيري على حدود #غزة لأول مرة منذ بدء الحرب #العربية
نتنياهو واجه معارضة شديدة داخل إسرائيل قبيل حرب غزة
الشرق الأوسط

ضابط احتياط يكيل الشتائم والإهانات لرئيس الوزراء الإسرائيلي

أحد الضابط صاح في وجه نتنياهو ووصفه بأنه "كذاب" ويساوي "صفرا"

العربية.نت
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في بادرة تكشف حجم الضغوط والامتعاض من رئيس الوزراء الإسرائيلي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو تعرض للشتائم من ضابط احتياط خلال زيارته لقاعدة عسكرية يوم الخميس الماضي، ما دفعه إلى التخلي عن خطابه المقرر أمام الجنود.

وقالت الهيئة إن أحد الضابط صاح في وجه نتنياهو ووصفه بأنه "كذاب" ويساوي "صفرا" وعبارات أخرى مهينة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء قرر عدم إلقاء خطابه، والتحدث مع بعض الجنود في الوحدات بدلا من ذلك بشكل منفرد، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

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وبحسب الهيئة، فإن نتنياهو كان ينوي تقديم تقييم للوضع الأمني في ظل التصعيد مع حماس في قطاع غزة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو حول الحادث، بل نشر المكتب، السبت، مقاطع فيديو تظهر مقتطفات من جولته في القاعدة العسكرية.

وشهد نتنياهو انتقادات شديدة من بعض الإسرائيليين بسبب سياسته تجاه غزة، حيث قال خصومه إنه لم يفعل ما يكفي لإنهاء التهديد الصاروخي من حماس.

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