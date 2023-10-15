روسيا و بوتين
مسيرة أميركية تقترب من حدود روسيا.. وموسكو تبعدها
روسيا ترسل مقاتلة من طراز سوخوي-27 مع اقتراب طائرة أميركية مسيرة فوق البحر الأسود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنها أرسلت مقاتلة من طراز سوخوي-27 عندما اقتربت طائرة استطلاع أميركية مسيرة من طراز غلوبال هوك من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن المقاتلة الروسية منعت المسيرة الاستطلاعية التابعة للقوات الجوية الأميركية من انتهاك الحدود الروسية فوق البحر الأسود.
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وبحسب البيان، عندما اقتربت المقاتلة الروسية، غيرت طائرة الاستطلاع الأجنبية مسارها وابتعدت عن الحدود الروسية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.
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