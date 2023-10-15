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A RQ-4 Global Hawk drone is conducting tests over Naval Air Station Patuxent River, Maryland, U.S. in this undated U.S. Navy photo. Courtesy Erik Hildebrandt/Northrop Grumman/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
مسيرة أميركية من طراز غلوبال هوك
روسيا و بوتين

مسيرة أميركية تقترب من حدود روسيا.. وموسكو تبعدها

روسيا ترسل مقاتلة من طراز سوخوي-27 مع اقتراب طائرة أميركية مسيرة فوق البحر الأسود

العربية.نت
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بوتين: في حالة المواجهة المباشرة مع الغرب.. ستكون "حربا مختلفة تماماً"! العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين: في حالة المواجهة المباشرة مع الغرب.. ستكون "حربا مختلفة تماماً"!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنها أرسلت مقاتلة من طراز سوخوي-27 عندما اقتربت طائرة استطلاع أميركية مسيرة من طراز غلوبال هوك من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن المقاتلة الروسية منعت المسيرة الاستطلاعية التابعة للقوات الجوية الأميركية من انتهاك الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

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وبحسب البيان، عندما اقتربت المقاتلة الروسية، غيرت طائرة الاستطلاع الأجنبية مسارها وابتعدت عن الحدود الروسية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.

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