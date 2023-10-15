مسيرة أميركية تقترب من حدود روسيا.. وموسكو تبعدها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنها أرسلت مقاتلة من طراز سوخوي-27 عندما اقتربت طائرة استطلاع أميركية مسيرة من طراز غلوبال هوك من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن المقاتلة الروسية منعت المسيرة الاستطلاعية التابعة للقوات الجوية الأميركية من انتهاك الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

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وبحسب البيان، عندما اقتربت المقاتلة الروسية، غيرت طائرة الاستطلاع الأجنبية مسارها وابتعدت عن الحدود الروسية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.