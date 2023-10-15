نتنياهو يجتمع بحكومة الطوارئ ويتوعد بـ"تمزيق" حماس
رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن "الوحدة الوطنية التي ظهرت بعثت برسالة في الداخل والخارج"
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أول اجتماع لحكومة الطوارئ الموسعة، قائلاً إن هذه الوحدة الوطنية الماثلة للعيان تبعث برسالة للداخل والخارج في وقت تستعد فيه البلاد "لتمزيق حماس" في غزة.
وقال نتنياهو، مرحباً بالمشرع المعارض السابق بيني غانتس الذي انضم للحكومة إلى جانب عدة أعضاء من حزبه الأسبوع الماضي، إن جميع الوزراء "يعملون على مدار الساعة، بجبهة موحدة".
وأضاف نتنياهو: "حماس اعتقدت أننا سنُدمَّر. نحن من سيمزق حماس". وتابع قائلاً إن إظهار الوحدة "يبعث برسالة واضحة للأمة، وللعدو والعالم".
كما قال إن "القوات العسكرية الإسرائيلية تعلم أن الدولة بأكملها تقف خلفها وتدرك أن هذه ساعة مصيرية".
يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل اليوم استعداداتها لهجوم بري وشيك على قطاع غزة، بعد أن أمهلت سكان شمال القطاع وقتاً إضافياً، السبت، لإخلاء المنطقة، بعد أكثر من أسبوع على عملية حماس غير المسبوقة على أراضيها.
هذا وقد استحالت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع المحاصر، مع مخاوف من تدهور إضافي في الوضع.
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