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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu looks on as the US Secretary of State gives statements to the media inside The Kirya, which houses the Israeli Defence Ministry, after their meeting in Tel Aviv on October 12, 2023. Blinken arrived in a show of solidarity after Hamas's surprise weekend onslaught in Israel, an AFP correspondent travelling with him reported. He is expected to visit Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as Washington closes ranks with its ally that has launched a withering air campaign against Hamas militants in the Gaza Strip. (Photo by Jacquelyn Martin / POOL / AFP)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الشرق الأوسط

نتنياهو يجتمع بحكومة الطوارئ ويتوعد بـ"تمزيق" حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن "الوحدة الوطنية التي ظهرت بعثت برسالة في الداخل والخارج"

العربية.نت
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عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أول اجتماع لحكومة الطوارئ الموسعة، قائلاً إن هذه الوحدة الوطنية الماثلة للعيان تبعث برسالة للداخل والخارج في وقت تستعد فيه البلاد "لتمزيق حماس" في غزة.

وقال نتنياهو، مرحباً بالمشرع المعارض السابق بيني غانتس الذي انضم للحكومة إلى جانب عدة أعضاء من حزبه الأسبوع الماضي، إن جميع الوزراء "يعملون على مدار الساعة، بجبهة موحدة".

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وأضاف نتنياهو: "حماس اعتقدت أننا سنُدمَّر. نحن من سيمزق حماس". وتابع قائلاً إن إظهار الوحدة "يبعث برسالة واضحة للأمة، وللعدو والعالم".

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كما قال إن "القوات العسكرية الإسرائيلية تعلم أن الدولة بأكملها تقف خلفها وتدرك أن هذه ساعة مصيرية".

يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل اليوم استعداداتها لهجوم بري وشيك على قطاع غزة، بعد أن أمهلت سكان شمال القطاع وقتاً إضافياً، السبت، لإخلاء المنطقة، بعد أكثر من أسبوع على عملية حماس غير المسبوقة على أراضيها.

هذا وقد استحالت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع المحاصر، مع مخاوف من تدهور إضافي في الوضع.

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