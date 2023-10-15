55 قتيلاً فلسطينياً و330 معتقلاً بالضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة

ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 55 قتيلا، بحسب مراسل "العربية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتقال 330 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ حرب غزة يوم 7 أكتوبر.

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إلى ذلك، ذكر الإعلام الفلسطيني، الأحد، أن اشتباكات مسلحة تدور بين فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 شبان أصيبوا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وانتقلت آثار حرب غزة إلى الضفة الغربية التي خرجت منها تظاهرات في وقت سابق مؤيدة للفلسطينيين في غزة تحت وقع القصف الهائل الذي يتعرضون له من الغارات الإسرائيلية، التي لم تتوقف منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

وتعرض سكان في الضفة الغربية لعمليات إطلاق نار عشوائية من جانب الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

ودخلت الحرب، اليوم الأحد، يومها التاسع من التصعيد، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة منذ الصباح الباكر، مع سماع دوي إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة على حدود القطاع.

ودوت صفارات الإنذار في أسدود وبلدات غلاف غزة، بحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بحدوث إصابة مباشرة لمبنى بسديروت في القصف الصاروخي الأخير، واندلاع حريق.