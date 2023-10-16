إسرائيل تقول إنها استأنفت ضخ المياه لغزة.. وحماس تنفي
مساعد لوزير الطاقة الإسرائيلي يقول إن المياه يتم ضخها في بني سهيلا قرب خان يونس.. ومتحدث باسم السلطات في غزة يؤكد أن إسرائيل "لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي"
قالت حركة حماس اليوم الاثنين إن إسرائيل لم تستأنف ضخ إمدادات المياه لقطاع غزة رغم تعهدها بذلك، بينما رد مسؤول إسرائيلي بأنه يجري ضخ بعض المياه لمنطقة في جنوب القطاع.
وأوقفت إسرائيل ضخ المياه لسكان غزة في إطار حصار مشدد فرضته بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات وقرى في جنوبها يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقالت إسرائيل أمس الأحد إنها تستأنف ضخ بعض الإمدادات بموجب اتفاق مع واشنطن.
وقال المتحدث باسم السلطات في غزة إياد البزم اليوم الاثنين إن إسرائيل لم تستأنف ضخ المياه إلى غزة.
وأضاف: "يعاني قطاع غزة من أزمة حادة جداً في توفر مياه الشرب" في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل "لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة، وذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".
من جهته قال مساعد لوزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن المياه يتم ضخها في بني سهيلا قرب خان يونس. ورفض الخوض في تفاصيل تتعلق بكمية المياه التي يتم ضخها.
وكان كاتس قد قال أمس الأحد إن إعادة ضخ المياه في جنوب غزة من شأنه أن يشجع المدنيين الفلسطينيين على التجمع هناك بينما تضرب إسرائيل أهداف حماس في مدينة غزة بشمال القطاع.
وأبلغت إسرائيل سكان شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، أن عليهم المغادرة إلى الجنوب.
-
مصر تتوقع تجاوز إيرادات قناة السويس 10 مليارات دولار بنهاية 2024زيادة حركة الملاحة بالقناة للعام المالي 2022/2023 بنسبة 17.6% اقتصاد
-
"جيفريز": مبيعات "هواوي" تتجاوز أجهزة "آيفون" الجديدة في الصينتحذيرات من تراجع أكبر خلال العام المقبل لهذه الأسباب! قصص اقتصادية
-
"البحر الأحمر الدولية" تؤسس أكبرشبكة لشحن المركبات الكهربائية في السعوديةتضم 150 نقطة شحن ومستقلة عن شبكة الكهرباء الوطنية بالمملكة سياحة وسفر