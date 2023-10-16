اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Palestinians collect water, amid shortages of drinking water, as the Israeli-Palestinian conflict continues, in Khan Younis in the southern Gaza Strip October 15, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
فلسطينيون أمس في خان يونس يخزنون المياه بسبب ندرتها
الشرق الأوسط

إسرائيل تقول إنها استأنفت ضخ المياه لغزة.. وحماس تنفي

مساعد لوزير الطاقة الإسرائيلي يقول إن المياه يتم ضخها في بني سهيلا قرب خان يونس.. ومتحدث باسم السلطات في غزة يؤكد أن إسرائيل "لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت حركة حماس اليوم الاثنين إن إسرائيل لم تستأنف ضخ إمدادات المياه لقطاع غزة رغم تعهدها بذلك، بينما رد مسؤول إسرائيلي بأنه يجري ضخ بعض المياه لمنطقة في جنوب القطاع.

وأوقفت إسرائيل ضخ المياه لسكان غزة في إطار حصار مشدد فرضته بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات وقرى في جنوبها يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقالت إسرائيل أمس الأحد إنها تستأنف ضخ بعض الإمدادات بموجب اتفاق مع واشنطن.

مادة اعلانية

وقال المتحدث باسم السلطات في غزة إياد البزم اليوم الاثنين إن إسرائيل لم تستأنف ضخ المياه إلى غزة.

فلسطينيون السبت في خان يونس يخزنون المياه بسبب ندرتها
فلسطينيون السبت في خان يونس يخزنون المياه بسبب ندرتها
بعد وضع إسرائيل شروطاً حول الأسرى لدى حماس.. الغموض يكتنف اتفاق فتح معبر رفح العرب والعالم الشرق الأوسط بعد وضع إسرائيل شروطاً حول الأسرى لدى حماس.. الغموض يكتنف اتفاق فتح معبر رفح

وأضاف: "يعاني قطاع غزة من أزمة حادة جداً في توفر مياه الشرب" في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل "لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة، وذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".

من جهته قال مساعد لوزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن المياه يتم ضخها في بني سهيلا قرب خان يونس. ورفض الخوض في تفاصيل تتعلق بكمية المياه التي يتم ضخها.

وكان كاتس قد قال أمس الأحد إن إعادة ضخ المياه في جنوب غزة من شأنه أن يشجع المدنيين الفلسطينيين على التجمع هناك بينما تضرب إسرائيل أهداف حماس في مدينة غزة بشمال القطاع.

وأبلغت إسرائيل سكان شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، أن عليهم المغادرة إلى الجنوب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط