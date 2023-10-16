إسرائيل: لا نريد احتلال غزة لكن سنفعل كل ما يلزم للقضاء على حماس

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لشبكة "سي إن إن" CNN، اليوم الاثنين، إن بلاده لا ترغب في احتلال غزة لكنها ستفعل "كل ما يلزم" للقضاء على حماس.

وتأتي تصريحات إردان بعد أن حذر الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل من احتلال القطاع فيما تستعد لتوغل بري وسط أزمة إنسانية حادة.

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وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: "لا نريد احتلال غزة أو البقاء في غزة، ولكن انطلاقا من أننا نصارع من أجل البقاء، والسبيل الوحيد كما قال الرئيس بايدن نفسه هو القضاء على حماس، فإن علينا أن نفعل كل ما يلزم مهما كان للقضاء على قدراتها".

وتشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، الاثنين، يوماً جديداً من التصعيد، وتدخل الأزمة يومها العاشر، حيث يواجه المدنيون في غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، صراعا متزايدا من أجل الحصول على الغذاء والماء والسلامة، ويستعدون لاجتياح إسرائيلي متوقع بعد أسبوع من شن مسلحي حركة حماس هجوما كبيرا على إسرائيل.

وكان الرئيس بايدن قال لشبكة "سي.بي.إس" CBS، مساء الأحد، إن إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا احتلت غزة، مشيرا إلى أنه لا يرى ما يدعو لمشاركة قوات أميركية في الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" أن إسرائيل لديها واحدة من أفضل القوات، مشددا على أن بلاده ستمدها "بكل ما تحتاجه".

وأضاف "سنبذل كل ما في وسعنا للعثور على من لا يزالون على قيد الحياة من الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة وإطلاق سراحهم".

وقال الرئيس الأميركي إنه "يجب القضاء على حركة حماس بالكامل، لكن يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية وطريق لدولة فلسطينية".

وأضاف "القضاء على حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب ضرورة".

وحذر بايدن إيران وحزب الله من تصعيد الحرب أو عبور الحدود إلى شمال إسرائيل.

وتوجه بالقول إلى إيران مصرحا: "رسالتي إلى إيران ألا تعبر الحدود وألا تصعد من الحرب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد دليل واضح على أن إيران وراء هجوم حماس على إسرائيل.