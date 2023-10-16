إعلام إسرائيلي: بايدن سيتوجه لإسرائيل الأربعاء المقبل

أفاد إعلام إسرائيلي، مساء الاثنين، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه لإسرائيل يوم الأربعاء المقبل.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام الرئيس الأميركي جو بايدن، بزيارة إلى إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وستأتي زيارة بايدن، التي تظهر الدعم لأكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في أعقاب زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الموجود في المنطقة في الوقت الراهن.

وأكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته، تقارير لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو وجه الدعوة لبايدن خلال اتصال هاتفي في الآونة الأخيرة، ناقشا فيه الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس، على إسرائيل.

وامتنع البيت الأبيض عن الرد، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، "ليس لدينا أي سفر جديد لنعلن عنه".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، بعد زيارة للأردن والبحرين وقطر والإمارات والسعودية ومصر، إن الجميع مصممون على الحيلولة دون اتساع رقعة الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحركة حماس، موضحا أنه سيعود إلى إسرائيل "لأطلعها على ما علمته من الحلفاء العرب"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف بلينكن للصحافيين: "ما سمعته من كل الشركاء تقريبا أن هناك تصميما، وجهة نظر مشتركة، بأن علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم امتداد هذا (الصراع) إلى أماكن أخرى".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، الأحد، أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة، وفقا لـ"فرانس برس".

وقال بلينكن للصحافيين خلال زيارته القاهرة، إن معبر "رفح سيفتح"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تضع آلية مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل لإيصال المساعدات لمن يحتاجونها.

ومعبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقد تعرض للقصف في الجانب الفلسطيني منه، ما أعاق وصول المساعدات وخروج العالقين.