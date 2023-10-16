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Families of staff of international organisations carry their belongings as they shelter at a United Nations center after UNRWA said it relocated its central operations centre to the south of Gaza Strip after Israel's call for more than 1 million civilians in northern Gaza to move south within 24 hours, amid the Israeli-Palestinian conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip October 13, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
كان غزة ينزحون من مناطقهم
الشرق الأوسط

الأونروا: نزوح أكثر من مليون شخص في غزة منذ بدء القتال

الوكالة الأممية أكدت أنه لا توجد حالياً أعداد كافية من أكياس حفظ الموتى في القطاع

العربية.نت
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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الاثنين، إن أكثر من مليون شخص في غزة، أي ما يقرب من نصف عدد سكان القطاع، نزحوا منذ بدء المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكرت الوكالة في بيان أن هناك نحو 600 ألف نازح في المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح بقطاع غزة، من بينهم حوالي 400 ألف في مرافق الأونروا.

نازحون في مركز للأونروا
نازحون في مركز للأونروا
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وأشار البيان إلى أن ذلك "يتجاوز بكثير قدرتنا على المساعدة بأي طريقة مجدية، بما في ذلك توفير المساحة في ملاجئنا والغذاء والمياه"، مضيفاً أنه لا توجد حالياً أعداد كافية من أكياس حفظ الموتى في غزة.

وقالت الوكالة الأممية إن هناك تقارير مؤكدة عن تأثر 23 منشأة تابعة لها في جميع أنحاء قطاع غزة نتيجة للغارات الجوية، ولكن من المرجح أن يكون العدد الإجمالي أعلى من ذلك.

وأوضحت أن هناك 127 منشأة تابعة للأونروا في مدينة غزة وشمال القطاع، لافتة إلى أن ما يقرب من 170 ألف نازح كانوا يحتمون في منشآت الأونروا بهذه المناطق وقت صدور أمر الإخلاء الإسرائيلي.

كما أكد البيان أن الوكالة أرسلت فريقاً إلى مصر للاستعداد لاحتمالية فتح ممر إنساني لإدخال مساعدات إلى غزة.

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