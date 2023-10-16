الجيش الإسرائيلي ينشر قائمة بـ6 قياديين في حماس تمت تصفيتهم

نشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، صور وأسماء 6 من قادة حماس السياسيين والعسكريين قتلوا في قصف غزة.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، صور وأسماء 6 من قادة حماس السياسيين والعسكريين قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.

نواصل استهداف قادة الارهاب في قطاع غزة دون توقف #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/UpsDS2hHWk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2023

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وقال المتحدث إن القياديين القتلى هم بلال القدرة قائد وحدة النخبة في جنوب خان يونس، وعلي القاضي وهو قائد سرية في قوة النخبة وسط جباليا، وزكريا أبو معمر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة حماس، ومعتز عيد قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام، وجواد أبو شمالة مسؤول الاقتصاد بالمكتب السياسي، ومراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي في لواء غزة.

يأتي ذلك فيما فر أكثر من مليون شخص من منازلهم في قطاع غزة قبل الاجتياح الإسرائيلي المتوقع الذي يسعى للقضاء على قيادة حركة حماس بعد تسللها وعمليتها المباغتة. وتحذر جماعات الإغاثة من أن أي هجوم بري إسرائيلي قد يعجل بحدوث أزمة إنسانية.

وتمركزت القوات الإسرائيلية، بدعم من السفن الحربية الأميركية، على طول حدود غزة، وأجرت تدريبات استعدادا لما قالت إسرائيل إنها ستكون حملة واسعة النطاق لتفكيك الحركة المسلحة. وقد أدى أسبوع من الغارات الجوية العنيفة إلى تدمير الأحياء، لكنها فشلت في وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأصبحت الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الأكثر ضراوة من بين خمس حروب في غزة لكلا الجانبين، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 2670 فلسطينيا قتلوا وأصيب 9600 آخرون. وقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأسرت حماس ما لا يقل عن 155 آخرين، بينهم أطفال، وأخذتهم إلى غزة، وفقا لإسرائيل.