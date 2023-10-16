بوتين قلق من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في غزة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، عن قلقه من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزّة ومن تصعيد محتمل للنزاع بين حركة حماس وإسرائيل ليتحوّل إلى "حرب إقليمية".

وأفاد الكرملين أن بوتين عبّر عن "قلق بالغ إزاء التصعيد على نطاق واسع للأعمال العدائية، مصحوباً بزيادة كارثية لعدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظرائه المصري والفلسطيني والسوري والإيراني.

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وذكر الكرملين أن بوتين بحث تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع هؤلاء الزعماء، وقال إن أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين غير مقبول.

كما أشار بوتين إلى أن أي عنف ضد المدنيين خلال الصراع يعتبر غير مقبول. وجاء في بيان الكرملين: "شدد فلاديمير بوتين على عدم قبول أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين".

وأضاف الكرملين أن المحادثات تطرقت إلى "القلق البالغ من احتمال تفاقم الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية".

وأكد بوتين مجدداً التزام روسيا بالتنسيق مع جميع "الشركاء الإيجابيين" لوقف القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

في سياق متصل، بحث بوتين الاثنين للمرة الأولى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النزاع مع حركة حماس، وأبلغه بمضمون مشاوراته مع العديد من القادة الإقليميين.

وقال الكرملين في بيان إن "الجانب الإسرائيلي تم إبلاغه أيضاً بالنقاط الأساسية في الاتصالات الهاتفية التي جرت اليوم مع قادة فلسطين ومصر وإيران وسوريا".

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ نتنياهو أن روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف "فلاديمير بوتين أبلغ (نتنياهو) بالخطوات التي تتخذها روسيا للمساعدة في إعادة الوضع إلى طبيعته ومنع المزيد من تصعيد العنف والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة".