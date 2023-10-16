بوتين: لم نرفض أبداً موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست ضد إنهاء الصراع في أوكرانيا بشكل سلمي، لكنه قال إن كييف "هي التي ألقت اتفاقيات إسطنبول في الموقد" ولا تريد التفاوض.

وقال بوتين في مقابلة مع مؤسسة الإعلام الصينية: "فيما يتعلق بكيفية وما يجب القيام به لضمان إنهاء هذا الصراع بالوسائل السلمية: لم نعترض على ذلك أبداً".

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وذكر بوتين أنه في ربيع عام 2022 في إسطنبول، توصل الطرفان عملياً إلى اتفاق، مع الأخذ في الاعتبار ضمان المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن. وأضاف: "وضع الجانب الأوكراني فيه إطاراً صارماً للغاية لضمان أمنه، واتفقنا عليه عملياً. ولكن بمجرد انسحاب قواتنا من العاصمة الأوكرانية، من كييف، ألقى الجانب الأوكراني على الفور كل هذه الاتفاقات في الموقد". وتابع: "لقد أعلنوا أنهم سيسعون إلى هزيمة روسيا وتحقيق النصر في ساحة المعركة، أي الهزيمة الاستراتيجية لروسيا".

ميدانياً، أشار بوتين إلى أن "الهجوم المضاد" لأوكرانيا الذي بدأ هذا العام لم يسفر عن نتائج، لكنه أدى فقط إلى خسائر فادحة في القوات الأوكرانية.

وأضاف: "للأسف، فإن الجانب الآخر غير مستعد للتفاوض بأي شكل من الأشكال، وعلاوة على ذلك، أصدر الرئيس الأوكراني مرسوماً يحظر على الجميع وعليه إجراء مفاوضات للسلام معنا، فكيف يمكن التفاوض إذا كانوا لا يريدون ذلك، وحتى كانوا قد أصدروا وثيقة تحظر هذه المفاوضات؟". واعتبر أنه إذا كان الجانب الأوكراني يريد التفاوض، يجب أن يبدأ بإلغاء هذا المرسوم وإعلان استعداده لهذه المفاوضات.

وأكد بوتين: "نحن مستعدون، بما في ذلك باستخدام مقترحات أصدقائنا الصينيين"، في إشارة إلى خطة السلام للتسوية الأوكرانية التي اقترحتها بكين في بداية العام.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي "محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014"، مؤكداً أنه خلال هذه الفترة روسيا بذلت كل ما في وسعها لتسوية الصراع سلمياً.

وقال بوتين: "بدء العملية العسكرية الخاصة من قبل روسيا ليس بداية الحرب، بل هو محاولة لإنهائها". ووفقاً له، لم تبدأ الحرب في أوكرانيا من بدء العملية العسكرية، بل في عام 2014، عندما "نسيت الدول الغربية"، التي عملت في البداية كضامن للاتفاقات بين الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة "ضماناتها بعد بضعة أيام وساهمت في الانقلاب" في كييف، حسب تعبيره.