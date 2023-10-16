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إخلاء الكنيست
إخلاء الكنيست
الشرق الأوسط

قصف يطال تل أبيب والقدس وإخلاء الكنيست.. ونتنياهو: النصر بغزة سيستغرق وقتاً

رئيس الوزراء الإسرائيلي حذر إيران وحزب الله من اختبار إسرائيل على حدودها الشمالية

العربية.نت
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استهدف قصف صاروخي اليوم الاثنين مدينتي تل أبيب والقدس تزامناً مع انعقاد جلسة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وقد دوت صفارات إنذار في أرجاء تل أبيب تزامناً مع جلسة الكنيست، التي شهدت في وقت لاحق تعليقا مع إخلاء المبنى.

هذا، وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية "رداً على استهداف المدنيين".

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من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إنه تلقى بلاغات حول إصابات بعد تفعيل صفارات الإنذار جنوب القدس.

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وإثر تفعيل صفارات الإنذار، تم تعليق جلسة الكنيست وخرج أعضاء البرلمان من مبناه.

وفي كلمته أمام الكنيسة قبل تعليق جلسته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "النصر في غزة سيستغرق وقتاً".

واعتبر نتنياهو أن "العالم بحاجة إلى الاتحاد" لهزيمة حماس، مضيفاً: "هذه الحرب حربكم أيضاً"، مشبهاً حركة حماس بالنازيين، بحسب تعبيره.

كما حذر بنيامين نتنياهو كلاً من إيران وحزب الله قائلاً "لا تختبرونا" في جبهة الشمال.

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