أعلن ارتفاع عدد قتلاه .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن 199 أسيراً بقبضة حماس

يواصل الجيش الإسرائيلي حشد قواته وآلياته العسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، استعدادا لتوغل بري وشيك وفق تصريحات القادة الإسرائيليين، تزامنا مع قصفها العنيف للقطاع لليوم العاشر على التوالي.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنها استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية. وذكرت كتائب القسام في بيان مقتضب، أن استهداف المطار، الواقع قرب تل أبيب، جاء "ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين".

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بدوره، وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 291، أكد اليوم الاثنين، أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته الحركة على الدولة العبرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحافي "قمنا بإخطار عائلات 199 رهينة". وكانت إسرائيل أعلنت سابقا وجود 155 رهينة.

وتضاربت الأنباء صباح اليوم الاثنين بشأن هدنة إنسانية لساعات في جنوب قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإخراج الأجانب من معبر رفح.. وتحديدا من الجانب الفلسطيني حيث تكدس عدد كبير من حملة الجنسيات الأجنية على معبر رفح الفلسطيني بانتظار فتحه، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق لفتح معبر رفح ووقف إطلاق النار لنحو خمس ساعات في جنوب القطاع لإدخال المساعدات وإخراج الأجانب.

إلى ذلك، جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم، الدعوة لسكان شمال قطاع غزة إلى التوجه لجنوب القطاع. وأضاف أدرعي في حسابه على منصة "إكس"، أن الجيش سيمتنع عن استهداف طريق صلاح الدين الرئيسي في غزة بين الساعة الثامنة صباحا والساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، كي يسلكه السكان إلى جنوب القطاع. يذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف قبل يومين قافلة نازحين شمال غزة.

كما نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 6 من قادة حركة حماس السياسيين والعسكريين ممن تم اغتيالهم في قصف غزة. وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أنه تم اغتيال كل من قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام معتز عيد وقائد سرية من قوة النخبة وسط جباليا علي القاضي، ومسؤول الاقتصاد في المكتب السياسي لحماس جواد أبو شمالة، ورئيس دائرة العلاقات الوطنية زكريا أبو معمر، وقائد التشكيل الجوي في لواء غزة مراد أبو مراد، وقائد وحدة النخبة في كتيبة جنوب خانيونس بلال القدرة.

كما استهدف قصف للجيش الإسرائيلي مبنى للدفاع المدني الفلسطيني في غزة، ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراده، وجرح عدد آخر منهم.

صحيا، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 جراء الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر، بينما أفاد متحدث باسم داخلية غزة بوجود أكثر من 1000 جثة تحت أنقاض المنازل المدمرة في غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وبيئية.

حذر أطباء فلسطينيون في قطاع غزة من كارثة صحية وشيكة، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء، وانخفاض الإمدادات الطبية الأساسية في المستشفيات. وحذروا أيضا من تأثير انقطاع الكهرباء عن المستشفيات عموما وأقسام منها العناية المركزة وغسيل الكلى، معتبرين أنه في حال توقف نصف الأجهزة فسيؤدي ذلك على كارثة حقيقية.

هذا وكانت الأمم المتحدة دعت إلى "تجنب وقوع كارثة إنسانية" في غزة بسبب انقطاع الكهرباء واكتظاظ المستشفيات بالمرضى.