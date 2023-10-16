محمود عباس: أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن رئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن " سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

كما وصف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

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وقالت الوكالة "أكد الرئيس رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين".

وجدد عباس "التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية".

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وأشار إلى "ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال".

ومن جانبه، أكد رئيس فنزويلا تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأدان مادورو ما سماها "الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى"، وقال إن هذه الأفعال تجاوزت "خط احترام القانون الدولي الإنساني".

ومع الاستمرار في التهديدات بالاجتياح البري، الذي تأخر حالياً أيضاً بسبب الأمطار والضباب اللذين يعرقلان عمل الإسناد الجوي، وبدء تقلص الدعم الدولي من جراء مظاهرات الاحتجاج الكبيرة في نيويورك ولندن وغيرهما من العواصم الغربية، أخذت القيادات الإسرائيلية تضع أهدافاً متواضعة أكثر لحربها على قطاع غزة، وبدلاً من الإصرار على تصفية حماس عسكرياً والقضاء على حكمها، تتحدث عن اغتيال القائدَين الكبيرَين يحيى السنوار ومحمد ضيف، وتأكيد أن الاجتياح "لن يكون شاملاً بالضرورة، بل يتطور وفقاً للتقدم في تنفيذ الخطط العملية للهجوم".

وكانت القيادات الإسرائيلية قد وضعت هدفاً لها، هو الرد على هجوم حماس بالانتقام الفتاك والمدمر، فشنّت غارات بمعدل ألف غارة في اليوم منذ هجوم السبت، ودمّرت عشرات الأبراج وآلاف البيوت، وهجّرت أكثر من نصف مليون شخص من بيوتهم، وحاولت ترحيل 1.1 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب، حتى تبدأ بتنفيذ الهجوم البري وتدمير "مدينة غزة التحتا"، التي بنتها حماس عميقاً تحت الأرض.

هذا ودخلت الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، الأحد، يومها التاسع من التصعيد، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة منذ الصباح الباكر، مع سماع دوي إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة على حدود القطاع، فيما دوت صفارات الإنذار في أسدود وبلدات غلاف غزة، بحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بحدوث إصابة مباشرة لمبنى بسديروت في القصف الصاروخي الأخير، واندلاع حريق. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة.