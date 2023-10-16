ميقاتي: نواصل اتصالاتنا لإبعاد لبنان عن حرب غزة
"لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان، لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمل"
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لإبقاء الوضع هادئا في البلاد وإبعاد لبنان عن تداعيات حرب غزة.
وأضاف ميقاتي، في تصريحات نشرها حساب رئاسة الوزراء في لبنان على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان، لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمل".
وحذر رئيس الوزراء من أن "لبنان في عين العاصفة، والمنطقة ككل في وضع صعب، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما قد يحصل.
وأشار إلى أن "البعض يسأل عمن بيده قرار الحرب والسلم، وفي الظروف الراهنة نحن نعمل للسلام، أما قرار الحرب فهو بيد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف استفزازاتها لعدم خلق توترات."
وتابع القول: "نقوم بما يلزم من اتصالات بشكل هادئ وبعيدا عن الاستعراض الإعلامي، لأن المبالغة في الحديث عن هذه الاتصالات سيولد نوعا من الخوف الإضافي عند الناس".
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