المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: إسرائيل لم ترحم أحداً في غزة

دعا ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور لوقف فوري للهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام.

وقال رياض منصور أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بعد فشل المجلس في تمرير مشروع قرار روسي دعا لهدنة إنسانية في القطاع "إسرائيل لم ترحم أحدا في غزة".

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وأضاف "إسرائيل ترتكب مجازر في غزة، وأكثر القتلى من النساء والأطفال"، مشيرا إلى انهيار النظام الصحي في غزة، ونزوح أكثر من مليون شخص داخل القطاع.

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الحرب في غزة

اعتبر المندوب الفلسطيني أن مجلس الأمن يبرر القتل ويلقي باللوم على الضحية وعليه التوقف عن ذلك، مؤكدا " لا نريد القتل لأي مدني سواء فلسطيني أو إسرائيلي".

وفشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضوا.

وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة، وأربعة معارضة، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا مسودة النص يوم الجمعة، والتي دعت أيضا إلى إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وعبّر المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لبقاء المجلس "رهينة للوفود الغربية"، على حدّ قوله.

وأضاف نيبينزيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

من جانبها، قالت مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة، إن "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني الذي يعاني في قطاع غزة.

وشددت على أن "المدنيين في غزة يواجهون حربا هوجاء من دون ملاذ آمن"، داعية إلى وجوب "إطلاق سراح الأسرى من دون قيد أو شرط".

يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت، الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2837 شخصاً، بينما فاق عدد المصابين 10 آلاف مصاب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت مناطق محيطة بمستشفى القدس بمدينة غزة في وقت مبكر أمس الاثنين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف في المستشفى من التحرك بسبب الضربات الجوية.

وأعطت إسرائيل يوم السبت تحذيرا للمستشفى بالإخلاء، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي قالت إنها لا تستطيع نقل المرضى والجرحى خارج المنشأة.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، إن عمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة في غزة "على وشك الانهيار".

وأضاف "عدد الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى في مدارسنا وغيرها من مرافق الأونروا في الجنوب كبير للغاية، ولم تعد لدينا القدرة على التعامل معهم".