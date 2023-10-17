شاهد.. إسرائيل تعتقل رئيس البرلمان الفلسطيني عزيز دويك

نفذت إسرائيل حملة اعتقالات ضد قيادات حماس في الخليل، اليوم الثلاثاء، من بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق عزيز الدويك، بحسب مراسل العربية/الحدث.

وأظهر مقطع مصور تداولته مواقع فلسطينية، قوات إسرائيلية وهي تدهم بيت الدويك في ساعات الفجر الأولى، حيث أحاط به عدد من العناصر وهو مقيد اليدين.

#فيديو يظهر لحظة اعتقال قوات الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من منزله بالخليل، ضمن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. pic.twitter.com/tXXIVRzJjM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 17, 2023

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في سياق متصل، قال مراسل العربية/الحدث في الضفة الغربية، إن إسرائيل اعتقلت 30 عاملاً فلسطينياً من غزة كانوا ينامون داخل مدرسة في حلحول بـالخليل.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قتلت شاباً فلسطينياً في بلدة حلحول شمال خلال اقتحام البلدة، بالإضافة إلى وفاة مسن كان قد أصيب خلال التظاهرات الأسبوع الماضي في نابلس، ليرتفع عدد القتلى إلى 61 فلسطينياً في الضفة الغربية.

أتت هذه الأنباء بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي، أن قواته اعتقلت 330 فلسطينياً وصفتهم بالمطلوبين في الضفة الغربية، بينهم 190 ينتمون لحركة حماس، منذ بدء الحرب بداية الأسبوع الماضي.

حملة اعتقالات ضد أعضاء حماس

وقال الجيش إنه تم اعتقال 33 من أعضاء حماس الليلة الماضية وحدها، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو 2,9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

بالتزامن مع الهجمات وتبادل القصف بين إسرائيل وحركة حماس والتي خلفت حتى الآن أكثر من 1400 قتيل في الجانب الإسرائيلي، وما لا يقل عن 2750 قتيلاً في الجانب الفلسطيني، تشن إسرائيل حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية طالت قرابة 500 فلسطيني.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات "غير مسبوقة" في صفوف حركة حماس في الضفة الغربية.