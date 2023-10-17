دمار هائل ومشاهد لا توصف.. صور جوية من غزة تكشف

منذ 11 يوماً، يرزح قطاع غزة تحت قصف إسرائيلي جوي عنيف متواصل، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى حدوث دمار هائل في المباني السكنية.

فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية مدى الضرر الذي سببته الغارات الجوية الإسرائيلية، والتي بث الرعب والدمار في جميع أنحاء المنطقة وأدى لتدمير المباني السكنية والأسواق والمساجد.

مادة اعلانية

مبان كاملة سويت بالأرض

وكشفت الصور من غزة مشاهد مروعة، بما في ذلك مبان سكنية بأكملها تحولت إلى حفر في الأرض، وآباء يبكون أطفالهم القتلى في المستشفيات المكتظة.

كذلك أظهرت الخرائط ومقاطع الفيديو الجوية وصور الأقمار الصناعية حجم الدمار الكبير.

وبينت إحدى الصور التي التقطتها "ماكسار"، الدخان المتصاعد فوق المباني في غزة، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتيد برس".

تدمير مسجد ياسين

كما تم تدمير مسجد ياسين في مدينة غزة في غارة جوية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن قبة المسجد قد طمست، وعانى حي الرمال أيضاً من قصف عنيف، حيث دمرت المباني السكنية والمحلات التجارية.

🇵🇸🇮🇱 Gaza, before and after Israeli war crimes.



They’ll NEVER show you the truth on the mainstream media! pic.twitter.com/bG1dcXvARF — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 16, 2023

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت قبل أيام أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع.

5544 وحدة سكنية دمرت

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 5544 وحدة سكنية في هذه المباني دمرت، فيما أصيبت حوالي 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.



صور جوية تظهر الدمار في قطاع غزة (أ ب) صور جوية تظهر الدمار في قطاع غزة (أ ب)

كما أشار إلى أنه تم تدمير 1324 مبنى سكنياً وغير سكني، تضم 5540 وحدة سكنية.



صور جوية تظهر الدمار في قطاع غزة (أ ب) مسجد ياسين (أ ب)

إلى ذلك، تعرضت 3743 وحدة سكنية أخرى لأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن 55 ألف وحدة سكنية أخرى تعرضت لأضرار جزئية.

في حين ارتفع عدد القتلى في القطاع الغارق تحت نير حصار مطبق، إلى 2800 نصفهم من النساء والأطفال