نائب عربي بالكنيست لحماس: أفرجوا فوراً عن الأسرى

بعد إعلان كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عن عدد الأسرى المتواجدين لديها، دعا عضو الكنيست منصور عباس، الفصائل الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن الرهائن خاصة الأطفال والنساء وكبار السن كخطوة إنسانية هامّة.

لا للتحريض

كما دعا القادة والإعلام الإسرائيلي إلى عدم المساهمة في التحريض على المواطنين العرب، ودعا المواطنين العرب إلى الاستمرار في التحلي بالمسؤولية.

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ووجه النائب عباس في خطابه بالكنيست، يوم الاثنين، انتقاده للقيادات السياسية والدينية من الطرفين، وتناول الأوضاع الراهنة والحرب الدائرة في غزة، داعياً إلى إيقاف الحرب.

كذلك طالب حكومة إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل فوري، خاصة الأدوية وحليب الأطفال، وعدم تجاهل معاناة وألم الأبرياء.

بين 200 و250 أسيراً

أتى هذا بعدما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها جاهزة للتعامل مع أي قوة عسكرية تدخل قطاع غزة، في إشارة إلى العملية البرية التي يحضر لها الجيش الإسرائيلي.

وأكدت مقتل 22 أسيرا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن الأسرى لديها يبلغ عددهم ما بين 200 و250 أسيرا.

كما أشارت إلى أن لديها أسرى من جنسيات مختلفة، وأنهم يعاملون كضيوف، وأنها ستطلق سراحهم حين تسمح الظروف.

متظاهرون إسرائيليون يطالبون الحكومة بإعادة الأسرى

يذكر أن إسرائيل كانت أعلنت الحرب على قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك، وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ السابع أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض، ومقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.