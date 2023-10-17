متحدث باسم نتنياهو: لم نستهدف معبر رفح ولا مصلحة لنا

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي، أوفير جندلمان، إنه لا شأن لإسرائيل بأمر معبر رفح ولا تسيطر عليه، مؤكداً أن إسرائيل لم تستهدف محيط المعبر ولا مصلحة لها في ذلك.

وعند سؤاله في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، حول موافقة إسرائيل على فتح المعبر، قال "نحن لا نستهدف المدنيين"، رافضاً الإجابة على السؤال، موضحاً أنها "تفاصيل تقنية".

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وأضاف أن إسرائيل تستهدف فقط مقار حماس، مشيراً إلى أن حماس تعمل كل شيء لمنع انتقال المدنيين لجنوب القطاع.

" تهجير الفلسطينيين جريمة حرب"

كذلك أوضح أن إسرائيل لم تتحدث أبداً عن تهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن تهجير المدنيين جريمة حرب لا تقوم بها إسرائيل.

إلى ذلك قال المتحدث باسم الحكومة إن حماس حولت قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية.

"لا تستبعد دخول قوى أخرى"

وأشار إلى أن أميركا تقف مع إسرائيل بشكل كامل، مؤكداً أن إسرائيل لا تستبعد دخول قوى أخرى للقتال بجانبها إذا هاجمتها إيران.

وشدد على التزام إسرائيل بالحرب حتى وإن طالت لتغيير الواقع بقطاع غزة، مشيراً إلى تجنيد أكثر من 400 ألف جندي من الاحتياط.

وقال إن القيادة الإسرائيلية ستختار الوقت المناسب للدخول البري.

شاحنات مكدسة

واقتربت شاحنات تحمل مساعدات مصرية اليوم من معبر رفح رغم عدم الاتفاق على إدخال المواد الإغاثية واستمرار إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني بسبب الضربات الإسرائيلية.

فيما لم يتضح بعد متى يمكن أن تعبر هذه المساعدات من المعبر الوحيد إلى غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن 49 شخصا على الأقل قُتلوا في القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على مدينة رفح حيث يقع المعبر وعلى بلدة خان يونس القريبة.

وبدأ بعض الأشخاص مزدوجي الجنسية، الذين تجمعوا في الأيام القليلة الماضية في انتظار فتح معبر رفح، يقتربون من الحدود اليوم، لكن كثيرين قالوا إنهم ابتعدوا بسبب الضربات الجوية.

وبعد مفاوضات لتسع ساعات، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه اتفق مع إسرائيل على "صياغة خطة تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية من البلدان المانحة والمنظمات متعددة الأطراف إلى المدنيين في غزة".

ضربات إسرائيلية عطلت المعبر

وتقول مصر إن معبر رفح لم يغلق بشكل رسمي لكنه أصبح غير صالح للعمل بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني. وكان المعبر شريانا حيويا قبل اندلاع القتال الأخير وأصبح الآن مدخلا لا غنى عنه للإمدادات التي يحتاجها القطاع بشدة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق.

وبدأت إسرائيل قصفا مكثفا وحصارا لغزة في أعقاب هجمات نفذتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.



ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من انقطاع الكهرباء، الأمر الذي يضع الخدمات الطبية وإمدادات المياه على حافة الانهيار، فيما ينفد الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات. ونزوح مئات الآلاف من السكان.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنها بحاجة إلى الوصول بشكل عاجل إلى غزة لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية.